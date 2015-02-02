Реальный возраст человека записан в ДНК - ученые

Предметом исследования стали химические изменения ДНК, пишет The Times of India. Ученые сравнили фактический возраст группы добровольцев (почти 5000 человек) с предположительным возрастом, основываясь на показателях биологических часов. Оказалось, люди, чей биологический возраст больше фактического, умрут раньше, чем люди, чей фактический и биологический возраст совпадает.

При этом данная связка работала, даже когда в расчет приняли курение, наличие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, влияющих на показатели смертности. Таким образом, быстро идущие биологические часы повышают риск ранней смерти от любой причины. Пока ученые не знают, что именно влияет на биологические часы. Возможно, это генетические факторы или же образ жизни.

Всего исследование биологических часов продолжалось 14 лет. Ученые анализировали биологический возраст, изучая химическое изменение ДНК - метилирование (присоединение метильной группы). Данный процесс не меняет последовательность ДНК, но влияет на то, как гены активируются и подавляются. Изменения вследствие метилирования могут касаться многих генов и происходить в течение всей жизни человека.

med2.ru