Заболевания по-разному влияют на мужчин и женщин

Исследование ученых из Вашингтонского университета и Университета торговой палаты Тайланда показало: пол и характер человека определяют то, как он справляется с физическим или психическим заболеванием. Специалисты проанализировали данные 2859 человек, 1471 мужчины и 1388 женщин. Исследователи оценили качество жизни, состояние психического и физического здоровья, а также характер участников, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Psych Central.

Оказалось, заболевания с одним симптомом меньше влияли на эмоциональное состояние мужчин по сравнению с женщинами. Однако заболевания с большим количеством симптомов мужчины психологически переносили хуже, чем женщины. Переживания женщин не зависели от количества симптомов. Кроме того, исследователи обнаружили: психические заболевания меньше влияли на качество жизни женщин с двумя определенными типами личности. У мужчин подобной связи выявлено не было.

Во-первых, проблемы с психикой меньше тревожили уступчивых женщин. У них оказались наиболее крепкие связи с другими людьми. Значит, им было проще получить социальную поддержку. Кроме того, психические расстройства не снижали качество жизни наименее добросовестных женщин. По мнению ученых, причина в том, что такие женщины меньше остальных стремились к достижениям и порядку. Они не привыкли все контролировать, поэтому психическое заболевание не сильно меняло образ их жизни.