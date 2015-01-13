Упражнение, с помощью которого можно предупредить серьезные недуги

Когда развивается болезнь, специалисты традиционной китайской медицины считают, что нарушено равновесие между стихиями Инь и Ян. Но понять это нам достаточно сложно, как не намного проще представить, что нарушились или разбалансировались связи между внутренними органами. Когда возникают проблемы с конечностями или с позвоночником, врачи считают, что потеряна гармония между внутренними органами и костно-мышечной структурой. И это нелегко осмыслить, особенно если вы мало что понимаете в китайской медицине. Не у всех есть желание вдаваться в теорию, но очень хочется просто узнать, есть ли какой-то простой способ восстановить баланс и гармонию? В арсенале китайской медицины есть простой и чрезвычайно эффективный способ, который называется упражнение «Золотой петух стоит на одной ноге».

Итак, закройте глаза, руки свободно опустите вдоль тела, приподнимите одну ногу и постойте в данном положении несколько минут. Непременное условие — не открывать глаза. В этом случае зрение не будет помогать вам удерживать равновесие, что мобилизует мозг на восстановление равновесия и баланса во внутренних органах, для того чтобы удержать общее равновесие тела.

По подошвам наших стоп проходят каналы шести важнейших внутренних органов, когда вы пытаетесь удерживать равновесие на одной ноге, ослабленные каналы могут даже начать болеть, но одновременно с этим они будут тренироваться, что в свою очередь будет благотворно сказываться на органе, к которому относится канал, и на той части тела, в которой данный орган себя проявляет.

Выполнение упражнения «Золотой петух стоит на одной ноге» помогает сосредоточиться и избавиться от рассеянности. Кровь и ци опускаются в область конечностей, что оказывает положительный эффект при гипертонии, сахарном диабете, остеохондрозе, радикулите и других заболеваниях. Оно эффективно при признаках атрофии мозжечка, болезни Меньера (заболевание проявляется приступами головокружения, шумом в одном ухе, потерей слуха, нарушением равновесия) и подагре. Данное упражнение при его регулярном выполнении исключительно эффективно для тех людей, у кого мерзнут конечности… Этот метод лечит корень болезни, а также великолепно укрепляет иммунитет организма.

На начальном этапе и при слабой физической форме выполняйте упражнение по несколько минут на каждую ногу. Постепенно увеличивайте время стояния на ноге.

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