Люди с низким IQ склонны к злоупотреблению алкоголем

Ученые обнаружили прямую связь между уровнем IQ человека и его склонностью к употреблению алкоголя. С отчетом о работе ученых можно ознакомиться в журнале Alcoholism: Clinical & Experimental Research, сообщает invivio.net.

Специалисты проанализировали данные о 49 321 мужчине, родившихся в Швеции с 1949 по 1951 годы и зачисленных на военную службу в 1969-1971 годах. Перед тем, как пойти в армию, шведы проходили тесты на измерение коэффициента интеллекта IQ, а в их медицинских картах указывалось употребляемое в неделю количество алкоголя (миллиграммы в неделю). Более того, ученые располагали информацией о социально-экономическом положении семьи военнослужащего, а также о том, был ли склонен к употреблению спиртного его отец.

Результаты работы исследователей выявили прямую взаимосвязь между уровнем IQ и склонностью человека к употреблению алкогольных напитков. Люди с высоким коэффициентом интеллекта предпочитали вести здоровый образ жизни, а те, чей IQ был ниже среднего, чаще становились жертвами алкогольной зависимости. Ученые надеются, что полученные ими выводу помогут в дальнейшем изучении причин возникновения алкогольной зависимости.