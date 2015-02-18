Алкоголь губителен для клеток мозга

Алкоголь убивает клетки мозга в буквальном смысле этого слова, также спиртное препятствует синтезу гормона радости – дофамина, пишет med2.ru.

Кукурузный сироп и сахар – следующие враги мозга. Они отвечают за многие проблемы со здоровьем, такие как сахарный диабет и ожирение, и они же ужасно вредны для нашего мозга. Не ешьте сахар, за исключением особых случаев.

Никотин сужает приток крови к головному мозгу, хотя он и на первый взглд помогает «успокоить» нервы, он сильно нарушает функцию мозга – причем последствия курения аккумулируются.

А вот оливковое масло полезно для мозга: ему нужен здоровый жир. Исследования показали, что «обезжиренная» диета вредна для здоровья зато немного ненасыщенных жиров помогают нам улучшить мышление, устранить перепады настроения, бессонницу. Диета на основе здоровых жиров имеет важное значение для ясного мышления, хорошей памяти и сбалансированного настроения.