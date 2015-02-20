Зависимость от телефона - признак эмоциональной нестабильности

В исследовании ученых из Университета Бэйлор приняли участие 346 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 24 лет. Средний возраст добровольцев составлял 21 год. Участники заполнили подробные опросники, предназначенные для оценки степени зависимости от мобильного телефона и личностных качеств, передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

Исследование показало: людям, которые не могут жить без телефонов, свойственны резкая смена настроения и импульсивное поведение. Ученые обнаружили связь между зависимостью от телефона и эмоциональной нестабильностью, а также неспособностью сосредоточиться на поставленной задаче.

Зависимость от электронных устройств встречалась среди экстравертов чаще, чем среди интровертов. По мнению исследователей, люди, у которых часто меняется настроение, пытаются с помощью постоянной проверки почты или отправки сообщений стабилизировать свое эмоциональное состояние.

В другом своем исследовании специалисты установили, что студенты уделяют мобильным телефонам слишком много времени. 60% участников исследования волновались, когда мобильный пропадал из поля их зрения. Некоторые тратили на мобильные телефоны по десять часов в день. В среднем добровольцы около 95 минут в день переписывались с помощью текстовых сообщений. На отправку электронной почты у них уходило 49 минут, а на проверку Facebook - 39 минут.