Смартфон влияет на настроение человека

По мнению ученых, проведших новейшее исследование с привлечением к нему молодых людей, супер современные мобильные телефоны негативно сказываются на настроении человека, пишет news-cloud.net.

Данный вывод был сделан руководителем американской исследовательской группы, работающей в стенах научного института штата Кентукки.

По их утверждению, обладая современным мобильным устройством, человек, сам того не понимая, портит себе эмоциональный настрой на грядущий день, что незамедлительно ведет к различным проблемам в бытовой сфере.

Если новоиспеченному владельцу мобильного телефона приходиться, по стечению обстоятельной ситуации, убирать мобильный телефон в сторону, он начинает ощущать дискомфорт, неуверенность, что вкупе приводит к различным проблемам, включая стрессовое расстройство.

Однако другие ученые из канадского института считают, что отключение телефона и полный отказ от его использования на некоторое время, приносит человеку радость и всплеск эмоций, имеющий положительный характер.