На борьбу с забытыми тропическими болезнями необходимо $34 млрд - ВОЗ

Как говорится в докладе организации, в эту сумму не входит стоимость предоставляемых бесплатно лекарств и других взносов в натуральной форме, пишет remedium.ru.

Забытые тропические болезни – это в основном инфекционные заболевания, распространенные среди беднейшего населения развивающихся стран с тропическим климатом. Среди таких заболеваний лихорадка денге, лепра, болезнь Шагаса, лейшманиоз.

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Специалисты ВОЗ намерены к 2017 году обеспечить профилактическими средствами 1,5 млрд человек и увеличить доступность лечения забытых тропических болезней.

«Расширение инвестиций национальными правительствами может способствовать облегчению человеческих страданий, более равномерному распределению экономических достижений и освобождению многих людей из долговременной нищеты», — заявила Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен.

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В организации подчеркивают, что из-за климатических изменений, быстрой урбанизации и миграции населения, передаваемые насекомыми заболевания распространяются на новые территории. Одной из таких болезней является денге — в настоящее время она обнаружена более чем в 150 странах.

«Некоторые забытые тропические болезни уже не являются строго тропическими. Потенциальное распространение является еще одним веским доводом для обоснования необходимости инвестиций при наращивании усилий в области научных исследований и разработок с целью установить контроль над всеми этими болезнями и ликвидировать как можно больше болезней и как можно скорее», - заявил д-р Дирк Энгельс (Dirk Engels), директор Департамента ВОЗ по борьбе с забытыми тропическими болезнями.