Сегодня - Всемирный день здоровья: чем угрожают трансмиссивные болезни

Сегодня - 7 апреля - Всемирный день здоровья.

Как отмечат в ВОЗ, в этом году он посвящен профилактике и борьбе с трансмиссивными болезнями.

Переносчиками таких болезней являются организмы, передающие патогенов и паразитов от инфицированного человека (или животного) другому человеку, вызывая серьезные заболевания у людей. Это в частности, комары, клопы, клещи и пресноводные моллюски, которые могут переносить болезнь от одного человека другому и из одного места в другое. Они могут создавать угрозу для нашего здоровья дома и во время поездок.

Кампания по случаю Всемирного дня здоровья 2014 года направлена на распространение информациии о некоторых основных переносчиках и болезнях, которые они вызывают, и привлекает внимание к тому, что мы все можем сделать для нашей защиты.

Эти болезни, в основном, распространены в тропических и субтропических районах, где доступ к безопасной питьевой воде и системам санитарии представляет проблему.

По оценкам, на трансмиссивные болезни приходится 17% глобального бремени всех инфекционных болезней. Подсчитано, что в 2012 году малярия, являющаяся самой смертоносной трансмиссивной болезнью, привела к 627 тысячам случаев смерти.

Однако наиболее быстрыми темпами растет заболеваемость денге — за последние 50 лет заболеваемость этой болезнью возросла в 30 раз.

Основные трансмиссивные болезни

Болезнь Шагаса

Болезнь Шагаса, известная также как американский трипаносомоз, представляет потенциальную угрозу для жизни. Ее возбудителем является простейший паразит Trypanosoma cruzi (T. cruzi).

Дракункулез (болезнь ришты)

Дракункулез — это калечащая паразитарная болезнь, находящаяся на грани ликвидации. Болезнь передается исключительно в тех случаях, когда люди, имеющие ограниченный доступ к запасам безопасной питьевой воды или не имеющие такого доступа вообще, пьют воду, загрязненную блохами, которые инфицированы паразитами.

Желтая лихорадка

Желтая лихорадка — это вирусная болезнь, встречающаяся в тропических районах Африки и Америки. В основном, она поражает людей и обезьян и передается через укусы комаров Aedes.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка

Конго-крымская геморрагическая лихорадка является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. Вирус ККГЛ вызывает вспышки тяжелой вирусной геморрагической лихорадки с коэффициентом летальности 10-40%.

Лейшманиоз

Существует три основных типа лейшманиоза — висцеральный (часто называемый кала-азар и являющийся самой тяжелой формой болезни), кожный (наиболее распространенный) и слизисто-кожный. Возбудителем лейшманиоза является простейший паразит Leishmania , который передается при укусе инфицированных москитов.

Лихорадка Денге

Денге переносится при укусах комаров Aedes, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге. Эта болезнь распространена в тропических и субтропических районах мира.

Лимфатический филяриоз

Лимфатический филяриоз, известный под названием "слоновость" относится к числу забытых тропических заболеваний. Инфицирование происходит, когда паразит попадает в организм человека с укусом комара.

Малярия

Малярию вызывает паразит под названием Plasmodium, который передается через укусы инфицированных комаров. Попав в организм человека, паразиты размножаются в печени и затем инфицируют красные кровяные клетки.

Онхоцеркоз

Онхоцеркоз, или «речная слепота», является паразитарной болезнью, вызываемой филярией Onchocerca volvulus. Он передается при укусах инфицированных мошек (Simulium spp.), размножающихся в реках и ручьях с быстрым течением.

Человеческий африканский трипаносомоз (сонная болезнь)

Африканский трипаносомоз человека, известный также как сонная болезнь, развивается в результате инфицирования простейшими паразитами, принадлежащими к роду Trypanosoma. Они передаются людям при укусах мух цеце (род Glossina), которые приобретают инфекцию от людей или животных, являющихся хозяевами этих патогенных паразитов человека.

Чикунгунья

Это вирусная болезнь, распространяемая комарами. Она вызывает лихорадку и сильные боли в суставах. Другие симптомы включают мышечную и головную боль, тошноту, усталость и сыпь.

Шистосомоз

Шистосомоз является хронической паразитарной болезнью, вызываемой кровяными сосальщиками (трематодами) из рода Schistosoma. Риск инфицирования возникает во время сельскохозяйственной, домашней и рекреационной деятельности, когда люди подвергаются воздействию воды, зараженной паразитами.