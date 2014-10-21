Повторно разогретая паста полезнее свежей

Оказывается, при разогреве в пасте образуется резистентный крахмал, а уровень сахара поднимается на 50% меньше, пишет meddaily.ru со ссылкой на HelpMeOut DOC. Таким образом компенсируется вред от обилия углеводов. Согласно данным Университета Суррея, когда паста остывает, а потом опять разогревается, у продукта меняется структура.

В итоге тело переваривает пасту так же, как клетчатку (сахар не подскакивает так сильно и поглощается меньше калорий). В рамках эксперимента добровольцев попросили съесть пасту - горячую, холодную или повторно разогретую. По составу блюда не отличались. Специалисты замеряли уровень сахара добровольцев каждые 15 минут в течение 2 часов.

В результате холодная паста вызывала меньший скачок сахара, чем горячая. Но по-настоящему экспертов удивило то, что повторный разогрев сокращал подъем уровня глюкозы на 50%. Получается, что несвежее блюдо полезнее свежего. Оно позволит эффективнее контролировать вес.