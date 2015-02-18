Инфантильность полезна для мозга - неврологи

Как показало исследование, если человек может себе позволить прожить несколько лет без забот, то это повысит эффективность работы его мозга, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail.

По словам экспертов, затянувшийся подростковый период позволяет мозгу лучше развиться. Сейчас родители слишком долго опекают своих детей, так и не дав им вырасти. И это не так уж плохо, ведь мозг сможет лучше специализироваться и выйти на новый уровень развития. Это подкрепляют и исследования неврологов.

В подростковом периоде мозг начинает отбрасывать ненужное. В результате получается эффективно работающая система. Если на этот процесс уходит больше времени (то есть подростковый период затягивается), то качество конечной "сборки" повышается.

Еще одно открытие: хотя подростки способны принимать трудные решения, с точки зрения неврологии, риск перекрывает все. Поэтому они слышат предупреждения об опасности, но все равно совершают рискованные поступки. Это биологическая неизбежность, свойственная всем подросткам.