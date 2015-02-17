Мозг реагирует на форму жилого помещения

Специалисты выяснили, что окружающая среда, в частности форма помещения, в котором обитает живое существо, оказывает существенное влияние на головной мозг. Исследование ученых, посвященное этой теме, было опубликовано в журнале Nature, пишет supreme2.ru.

Биологи изучили нейроны координатной сетки (grid-нейроны) крыс, которые жили в клетках разной формы: круглой, квадратной, треугольной, шестиугольной. Grid-нейроны помогают животным и человеку ориентироваться в окружающем пространстве. Особенностью этих нейронов является то, что они имеют организованные в гексагональную сетку области возбуждения. Дистанция от одной области возбуждения до остальных одинакова, шесть соседних областей всегда находятся под углом 60 градусов.

Однако ученые установили, что это не всегда так. Форма клеток, в которых жили крысы, оказывала прямое влияние на форму сеток областей возбуждения, «ломая» их правильную структуру.

Специалисты собираются пересмотреть математические модели, описывающие поведение нейронов координатной сетки, и выяснить, как изменение формы сетки влияет на способность организма ориентироваться в пространстве.