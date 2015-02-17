Злоупотребление обезболивающими препаратами приводит к депрессии - учёные

В предыдущих исследованиях ученые уже связывали опиоидные анальгетики с депрессией. Новое исследование, проведенное в Университете Сент-Луиса, показало: чем чаще человек принимает обезболивающие средства на основе опиоидов, тем выше у него риск развития депрессии, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Ученые проанализировали данные 355 пациентов, страдавших от хронической боли в пояснице. Участники рассказали, к примеру, о том, как долго они жили с такой проблемой. Специалисты выяснили: депрессия чаще возникала у пациентов, которые наиболее часто прибегали к использованию опиоидных анальгетиков.

Исследователи предполагают, что риск депрессии может увеличивать и ежедневная доза подобных обезболивающих средств, и их продолжительный прием. Своевременное вмешательство поможет снизить риск депрессии у пациентов, которым необходимо длительное лечение опиоидными препаратами.