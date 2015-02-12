Недостаток витамина D в детстве связан с развитием атеросклероза во взрослом возрасте

Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Читайте такжеХватает ли Вам витамина D - тест

Авторы работы изучили медицинские карты более 2 тыс. участников исследования сердечно-сосудистых рисков среди молодых финнов (Cardiovascular Risk in Young Finns Study) в возрасте 3-18 лет. Повторное обследование добровольцы прошли в возрасте 30-45 лет. В частности у пациентов измерялась толщина комплекса интима-медиа сонных артерий - ранний маркер атеросклероза и ишемической болезни сердца.

Читайте такжеСолнце влияет на продолжительность жизни человека

Оказалось, что пациенты, у которых в детском и подростковом возрасте фиксировались низкие уровни витамина D в крови, чаще страдают атеросклерозом, чем добровольцы с нормальным уровнем витамина. Так, в группу риска по атеросклерозу было отнесено 21,9% участников из первой группы и 12,7% волонтеров из второй.

Ученые указывают на необходимость проведения дополнительных исследований связи витамина D и последующего развития атеросклероза.