В Западной Африке за неделю 144 новых случаев заражения Эболой
12:12, 12 февраля 2015Зарубежные новости
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Из 144 случаев — 65 зарегистрировано в Гвинее, 76 — в Сьерра-Леоне, 3 — в Либерии
За неделю зафиксировано 144 случая заражения лихорадкой Эбола / Фото: ČTK
В Западной Африке за неделю зафиксировано 144 случая заражения лихорадкой Эбола, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
«Из 144 случаев — 65 зарегистрировано в Гвинее, 76 — в Сьерра-Леоне, 3 — в Либерии», — говорится в сообщении.
Всего с начала вспышки Эболы зарегистрировано 22 894 случая заражения, 9177 из которых оказались смертельными.
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