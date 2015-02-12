В Западной Африке за неделю 144 новых случаев заражения Эболой

12:12, 12 февраля 2015
Зарубежные новости
68

Из 144 случаев — 65 зарегистрировано в Гвинее, 76 — в Сьерра-Леоне, 3 — в Либерии

За неделю зафиксировано 144 случая заражения лихорадкой Эбола / Фото: ČTK

В Западной Африке за неделю зафиксировано 144 случая заражения лихорадкой Эбола, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«Из 144 случаев — 65 зарегистрировано в Гвинее, 76 — в Сьерра-Леоне, 3 — в Либерии», — говорится в сообщении.

Всего с начала вспышки Эболы зарегистрировано 22 894 случая заражения, 9177 из которых оказались смертельными.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter