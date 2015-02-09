Количество жертв вируса Эбола в Западной Африке превысило 9 тысяч человек

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

В Либерии умерли 3746 людей и 8745 заразились. В Сьерра-Леоне количество умерших меньше - 3301, но больше зараженных, чем в какой-либо другой стране - 10 792 человека. В Гвинее значительно меньше, чем в этих двух государствах, и инфицированных и умерших - 2988 и 1957 человек соответственно.

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Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Однако в большинстве из этих стран количество инфицированных не превышает десяти человек. Исключение составляет Нигерия, где заразились 20 человек, восемь погибли.

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Во время предыдущих вспышек эпидемии с 1976 года от лихорадки Эбола скончались 5826 человек.

В конце января ВОЗ сообщила, что заболеваемость вирус Эбола упала до самого низкого за последние семь месяцев уровня.