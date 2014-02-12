Аутизм связали с обменом хлора и окситоцина в мозге

Оказалось, что заболевание напрямую связано с обменом хлора и окситоцина в мозге до и после рождения. В норме у человека и других млекопитающих на протяжении внутриутробного периода повышено содержание ионов хлора в нейронах. За счет этого один из основных нейромедиаторов гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) вместо обычных тормозных эффектов оказывает возбуждающие, за счет чего происходит нормальное развитие мозга. Сразу после рождения уровень хлора резко снижается, и мозг переходит на «внеутробный» режим работы.

Сотрудники французского Института здоровья и медицинских исследований изучили обмен хлора до и после рождения на двух животных моделях аутизма — с аналогом синдрома хрупкой Х-хромосомы и вследствие назначения вальпроата натрия при беременности.

Оказалось, что в обоих случаях уровень хлора не снижается после родов и остается высоким на протяжении всей жизни, вызывая чрезмерное возбуждение нейронов, подтверждаемое электрофизиологическим исследованием. Этому сопутствуют характерные поведенческие нарушения.

После этого исследователи незадолго до родов однократно проводили животным 24-часовую терапию диуретиком, чтобы искусственно снизить повышенный уровень хлора в ЦНС. Это восстановило функцию мозга потомства практически до нормы, причем эффект сохранялся и после взросления.

Кроме того, ученые изучили влияние на развитие аутизма окситоцина — гормона, вызывающего роды, а также действующего как нейропротектор, анальгетик и диуретик для новорожденного. Когда здоровым беременным мышам вводили антагонист окситоцина, у потомства наблюдались симптомы, неотличимые от моделей аутизма как электрофизиологически, так и поведенчески.

После подтверждения результатов исследования, опубликованных в журнале Science, на людях, полученные данные могут лечь в основу перинатальной профилактики аутизма.

Ремедиум