Идеального партнера искать бессмысленно - ученые

Такую теорию предложили микробиологи из Университета штата Мичиган. Свое исследование они представили в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает пресс-релиз университета.

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Крис Адами (Chris Adami) и его коллеги построили компьютерную модель и проследили отношение к рискам (при выборе партнера) у тысяч поколений цифровых организмов, пишет lenta.ru. Оказалось, что на их поведение больше всего влияет размер их ближайшей группы («племени»). Когда он составлял порядка 150 единиц (как у первобытных людей), организмы предпочитали первых попавшихся партнеров. При высоком уровне риска (когда решение является очень важным — выбор спутника жизни, а не коллеги по работе или товара в магазине), людям более свойственно соглашаться на самый безопасный вариант, утверждают ученые.

«Примитивные люди могли вступить в половые сношения с первым, даже не идеальным, партнером, и пойти на риск родить генетически не самое совершенное потомство — или ждать мистера (или мисс) Совершенство. Но тогда они рисковали вообще не оставить после себя потомство», — объяснил Адами.

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Однако выбор самого безопасного варианта оказался не единственной эволюционной стратегией: отдельные особи были готовы пойти на риск и отдать время поиску идеального партнера, чтобы получить максимально совершенное потомство.

Тем не менее ученые сочли необходимым предупредить свою аудиторию о том, что отказ от предложения руки и сердца в ожидании лучшего варианта создает опасность вообще не иметь детей. «Гарантированная ставка приносит эволюционное преимущество, особенно если человек живет в небольшой группе», — заявил Адами.