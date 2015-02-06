Глюкокортикостероиды ускоряют стабилизацию пациентов с пневмонией

Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet.

Исследование проводилось в семи медицинских центрах в Швейцарии. В работу были включены 785 человек с внебольничной пневмонией в возрасте 18 лет и старше, пишет Ремедиум. Больные был рандомизированы в группу лечения 50 мг преднизона в течение 7 дней в дополнение к стандартной терапии, участники из группы контроля получали плацебо. В качестве первичной конечной точки исследования, основного измеряемого параметра, было выбрано время до достижения стабильного значения основных показателей жизнедеятельности, которые не должны были изменяться в течение суток. Дополнительный прием преднизона сократил этот срок до 3,0 дней по сравнению с использованием плацебо (4,4 дня).

В течение тридцати дней после начала исследования частота осложнений пневмонии составила 11 случаев в группе преднизона и 22 случая в группе плацебо, различия не достигали уровня статистической значимости. В группе лечения чаще наблюдалась гипергликемия, потребовавшая использования инсулина (76 случаев и 43 случая в группе плацебо). Распространенность каких-либо других нежелательных явлений была сравнима.

Авторы рекомендуют в отсутствие противопоказаний использовать глюкокортикостероиды для лечения пациентов, госпитализированных по поводу внебольничной пневмонии. Они отмечают, что применимость результатов ограничена - неизвестен эффект препаратов у самых тяжелых больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, и у амбулаторных пациентов с пневмонией.