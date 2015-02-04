Яичница на завтрак делает человека добрее

Предыдущие исследования показали, что серотонин влияет не только на настроение и ощущение счастья, но и на социальное поведение. Он связан с проявлениями щедрости и доброты. Также известно: аминокислота триптофан, содержащаяся в яйцах, мясе птицы, бобах, овсе, рыбе, сыре, тофу и орехах, в организме превращается в серотонин, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

В новом исследовании ученых из Лейденского университета приняли участие 32 здоровых студента. Половине участников дали плацебо, а остальным - дозу триптофана, эквивалентную той, которая содержится в трех яйцах. Добровольцев попросили накануне вечером и утром перед экспериментом не есть и не пить ничего, кроме воды. Участники также должны были воздерживаться от употребления алкоголя или наркотиков в период исследования.

Студентам дали 15 долларов за участие в исследовании и спросили, готовы ли они пожертвовать часть своего вознаграждения на благотворительность. Добровольцы из экспериментальной группы в среднем жертвовали в два раза больше, чем те, кому давали плацебо. В дальнейшем специалисты планируют провести такой же эксперимент с большим количеством участников.

Другое недавнее исследование развенчало миф о том, что яйца вредны для сердца и повышают уровень холестерина у здоровых людей. На самом деле, яйца богаты йодом, нужным для выработки гормонов щитовидной железы, и фосфором, необходимым для здоровья костей и зубов. Кроме того, в яйцах есть витамины А, В, Е и D.