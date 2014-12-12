Завтрак очень необходим человеку

Последние исследования ученые показали, что в вопросах о том, насколько необходим завтрак для человека, который решил сбросить лишний вес, главное значение имеет выработка правильных привычек питания, пишет terrawoman.com.

Существует убеждение, что завтрак крайне важен, так как помогает активировать и ускорить метаболизм, улучшает деятельность мозга, концентрацию, даже способствует хорошему настроению. Во время диеты завтракать необходимо, чтобы избежать чувства голода в течение дня и «срыва». Но соответствует ли это действительности?

Сотрудник австралийского университета Монаша, гастроэнтеролог доктор Алекс Ходж провел наблюдения за группой, состоящей из 32 человек, страдающих от стеатоза печени, то есть накопления в ней жира. После изменения в режиме питания, состоявшего лишь в переносе первого приема пищи на более позднее время, пациенты частично сбросили лишний вес за 12 недель.

«Американский журнал клинического питания» также опубликовал исследования, в рамках которого 309 больных ожирением в возрасте 20-65 лет отказывались от завтрака, но изменений массы тела не произошло.

Подобная разница в результатах заставляет отнестись к вопросу о том, нужен или нет завтрак, скептически. Так как во время наблюдений нет возможности полностью охватить все факторы, влияющие на вес пациентов (например, уровень физической активности каждого). Нужно учесть, что основной целью приема либо отказа от завтрака должно быть не похудение, а образование правильных пищевых привычек. Большое значение имеет и качество завтрака, который должен содержать:

хлеб из цельного зерна;

белки, которыми богато постное мясо, рыба, яйца, сваренные вкрутую;

нежирные молочные продукты;

фрукты и овощи.

Также важно соблюдать баланс между разными по составу продуктами и блюдами. К тому же меню для каждого человека должно подбираться индивидуально. Ведь у многих из нас есть проблемы со здоровьем, из-за чего некоторые советы диетологов могут стать неприемлемыми. Еще нельзя забывать об устоявшемся образе жизни. Человек, который каждый день выполняет тяжелую физическую работу на свежем воздухе должен питаться более усиленно, чем тот, которые целые день проводит в офисе. Режим питания кормящей мамы в корне отличается от меню других женщин.

Итак, несмотря на новомодные исследования, пока нет причин менять пищевые привычки, сформировавшиеся годами, и отказываться от завтраков.