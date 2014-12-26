Потерянную память можно восстановить - ученые

В течение многих десятилетий большинство нейробиологов считали, что воспоминания хранятся в синапсах – соединениях между клетками мозга, или нейронах, которые разрушаются болезнью Альцгеймера. Результаты нового исследования свидетельствуют о ложности данной теории.

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"Долгосрочная память не хранится в синапсах. Поэтому воспоминания не теряются безвозвратно, если сами нейроны целы. Память можно реконструировать, запустив восстановление разрушенных синаптических связей. Это будет не легко, но это возможно", – сказал Дэвид Гланзман, старший автор исследования и профессор Калифорнийского университета.

Такие оптимистические выводы не распространяются на больных с поздней стадией развития заболевания. Если умирают нейроны, воспоминания не могут быть восстановлены.

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Ученые пришли к данным выводам после проведения опытов над морскими улитками, научив их запоминать электрические разряды. В ответ на воздействие улитки запускали защитный механизм – выделялся серотонин, и росли синапсы – который действовал несколько дней, что позволяло защитить долгосрочные воспоминания. "Долговременная память обеспечивается ростом новых синаптических связей за счет серотонина", – прокомментировал эксперимент Дэвид Гланзман.

Когда формируется долгосрочная память, мозгом производятся новые белки, которые участвуют в создании новых синапсов. Если этот процесс нарушается, например, при сотрясении головного мозга, белки не могут быть синтезированы и долгосрочные воспоминания не сохраняются. Вот почему люди не могут вспомнить, что с ними произошло за несколько минут до сотрясения мозга.

Профессор Гланзман сказал, что исследования над морскими улитками будут продолжаться в целях изучения восстановления синапсов и поисков методов лечения болезни Альцгеймера.

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