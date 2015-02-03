Вишня благотворно влияет на организм человека

Американские ученые из университета Мичигана провели ряд исследований на предмет влияния вишневого сока (либо мякоти) вишни) на организм человека. Эксперимент изначально проводился на лабораторных мышах, затем участие в нем приняли люди, пишет tgdaily.ru.

Согласно результатам исследований, человеку в среднем достаточно принимать вишневый сок регулярно в течении 4 недель, после чего благоприятный эффект от такой методики будет ощутим.

Дело в том, что в вишневом соке содержится большое количество антиоксидантов и иных полезных веществ, которые помогают избежать тяжелых заболеваний и частично препятствуют процессам старения.

Еще одна группа испытуемых состояла из людей, страдающих избыточным весом. Как показали исследования, у таких людей после регулярного приема вишневого сока не только нормализовалась работа сердечно-сосудистой системы, но и в значительной мере снизился уровень холестерина в крови.