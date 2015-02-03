Вишня благотворно влияет на организм человека

16:32, 03 февраля 2015
Зарубежные новости
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В вишневом соке содержится большое количество антиоксидантов и иных полезных веществ, которые помогают избежать тяжелых заболеваний и частично препятствуют процессам старения

Вишня благотворно влияет на организм / Фото: УНИАН

Американские ученые из университета Мичигана провели ряд исследований на предмет влияния вишневого сока (либо мякоти) вишни) на организм человека. Эксперимент изначально проводился на лабораторных мышах, затем участие в нем приняли люди, пишет tgdaily.ru.

Согласно результатам исследований, человеку в среднем достаточно принимать вишневый сок регулярно в течении 4 недель, после чего благоприятный эффект от такой методики будет ощутим.

Дело в том, что в вишневом соке содержится большое количество антиоксидантов и иных полезных веществ, которые помогают избежать тяжелых заболеваний и частично препятствуют процессам старения.

Еще одна группа испытуемых состояла из людей, страдающих избыточным весом. Как показали исследования, у таких людей после регулярного приема вишневого сока не только нормализовалась работа сердечно-сосудистой системы, но и в значительной мере снизился уровень холестерина в крови.

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