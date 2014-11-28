Чем полезны цитрусовые в рационе

Регулярное употребление цитрусовых предотвращает преждевременное старение организма, поднимает настроение, устраняет синдром тревоги.

Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который является антиоксидантом и защищает кожу от влияния свободных радикалов. В итоге активизируются процессы выработки коллагена и эластина, а кожа становится более упругой и подтянутой, пишет moirebenok.ua.

Маска из мандаринов

Препараты из мандарина широко применяются в индустрии красоты. Но можно приготовить омолаживающую маску и в домашних условиях. Измельчите кожицу мандарина, смешайте с сырым яичным желтком и сметаной (по 1 ч. л. каждого ингредиента). Нанесите маску на лицо на 20 минут, после чего смойте теплой водой, затем ополосните лицо прохладной.

Омолаживающие напитки

Устраивайте себе разгрузочно-омолаживающий день раз в месяц. Смешайте 1,2 л грейпфрутового сока с 800 мл апельсинового и 100 мл сока лимона. Все соки — свежевыжатые. Разбавьте получившийся микс водой, доведя объем до 3 л. Целый день пейте этот сок, равномерно распределив порции. Больше ничего не ешьте.

Вечерний моцион

Принимайте по вечерам ванну с добавлением свежевыжатого сока цитрусовых. Она избавит от усталости, расслабит напряженные мышцы, придаст бодрости. В завершение нанесите на тело бальзам с добавлением эфирных масел лимона, апельсина, грейпфрута.