Фруктоза - основная виновница диабета 2-го типа

Исследователи из Кардиологического института Святого Луки полагают: потребление продуктов питания и напитков, содержащих добавленные сахара, в частности, фруктозу, является основным фактором резкого роста заболеваемости диабетом 2-го типа. Во всем мире примерно каждый десятый взрослый человек страдает от этого заболевания, пишет meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

Число диабетиков в мире за 28 лет выросло больше чем в два раза. Так, в 1980 году от диабета страдали 153 миллиона человек, а в 2008 году - 347 миллионов. Специалисты оценили данные экспериментов на животных и исследований с участием множества людей. Последние исследования показали, что замена глюкозы на фруктозу приводит к неблагоприятным последствиям.

Особенно опасна фруктоза, содержащаяся в столовом сахаре и кукурузном сиропе (подсластителе, наиболее часто используемом в пищевой промышленности). Фруктоза, входящая в состав натуральных продуктов, таких как фрукты и овощи, безвредна для организма. Потребление фруктов и овощей, наоборот, защищает от диабета и других метаболических нарушений. Ученые настоятельно рекомендуют людям заменять продукты, содержащие добавленные сахара, на фрукты и овощи.