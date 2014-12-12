Фруктоза пробуждает зверский аппетит

Участники ежегодного собрания Американского колледжа нейропсихофармакологии в Фениксе (штат Аризона) рассказали, что этот сахар медленно вызывает насыщение, зато усиливает желание поесть, пишет telegraf.com.ua.

Казалось бы, фруктоза почти в 2 раза слаще, чем глюкоза — сахар, который нужен нашему мозгу и другим органам. К тому же, она дает меньше энергии, чем глюкоза, а значит, можно не бояться за излишнюю калорийность своего обеда. На деле оказывается, что фруктоза вызывает желание съесть как можно больше.

Этот эффект обнаружили исследователи из Университета Южной Калифорнии, изучая результаты МРТ 24 испытуемых. Мужчины и женщины 16-25 лет рассматривали фотографии высококалорийных блюд вроде шоколадного пирога после того, как принимали напиток, содержащий либо глюкозу, либо фруктозу. В случаях, когда испытуемые пили напиток с фруктозой, просмотр изображений еды вызывал у них более выраженное желание подкрепиться. К тому же, томография показывала, что прилежащее ядро — часть мозга, задействованная в механизмах подкрепления — активировалась сильнее, когда добровольцы употребляли фруктозу.