Свинец нарушает развитие мальчиков

Известно, что свинец опасен для здоровья. Однако от его воздействия мальчики страдают чаще, чем девочки. Видимо, женские гормоны эстроген и эстрадиол защищают организм девочек от негативных последствий. Ученые предполагают, что гормональная терапия станет спасением для мальчиков, попавших под воздействие свинца, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Исследователи оценили исполнительные функции и навыки чтения у 40 маленьких детей в возрасте от трех до шести лет. Эти дети жили в Омахе, городе, почва в котором загрязнена свинцом с завода, существовавшего в районе около 125 лет. Кроме того, при строительстве многих старых домов в этом городе использовались краски на основе свинца. У 23 детей уровни свинца в крови были повышены.

У мальчиков с высокими уровнями свинца в организме исполнительные навыки оказались развиты хуже. У девочек с повышенным уровнем свинца в крови нарушения были гораздо менее выраженными. Так, свинец негативно влияет на когнитивные функции, особенно на те, которыми управляют лобные доли мозга. За исполнительные навыки отвечает в основном префронтальная кора, а за навыки чтения - височная и теменная области мозга.