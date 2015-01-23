Кинза очищает воду от тяжелых металлов

Недавно было опубликовано сенсационное сообщение об итогах исследования, как можно очистить питьевую воду обычной кинзой – кориандром.

По информации profidom.com.ua со ссылкой на ProfiDom.com.ua, в кинзе содержится биосорбент, который способен удалять свинец, медь, ртуть и другие, потенциально токсичные тяжелые, металлы из загрязненной воды.

По словам исследователей, обычные способы удаления тяжелых металлов из воды, такие как обработка активированным углем (используемая в фильтрах в домашних кувшинах очистки воды), или более сложные технологии, такие как ионообменные смолы, являются очень эффективными. Однако, они слишком дороги для использования в развивающихся странах, особенно в сельской местности. Именно потребность в более дешевых, жизнеспособных альтернативах подвигла ученых к поиску биосорбентов – натуральных материалов, которые с помощью абсорбции и адсорбции удаляют тяжелые металлы из воды.

Как отмечают исследователи, секрет успеха использования кинзы в качестве биосорбента заключается в структуре внешних стенок микроскопических клеток, из которых состоит растение, идеально подходящей для абсорбции токсичных металлов. По словам Шоера, кинзу можно упаковать различными способами в многоразовые фильтры для воды – в виде пакетиков или картриджей, или можно даже использовать траву в шариках с заваркой для удаления нежелательных токсичных элементов из чая.