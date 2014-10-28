Когда лучше всего делать тест на беременность

Девушкам, которые готовятся к тому, чтобы стать мамами, часто приходится делать тесты на беременность. И у них возникает вопрос о том, когда же лучше делать тест на беременность. Стоит отметить также, что с таким вопросом сталкиваются и девушки, которые хотят проверить, не столкнулись ли они с беременностью, когда этого совсем не ждали, пишет lady.tochka.net.

Тесты на беременность – это один из надежных способов, который помогает девушке определить, беременна ли она, не обращаясь к гинекологу. Вторая полоска, которая появляется на тесте на беременность, показывает уровень ХГЧ («гормона беременности») в моче.

1. Дождаться первого дня задержки менструации. Часто девушки начинают делать тест на беременность на следующий день после занятий сексом или же после овуляции. Это неправильно, так как результат точно не будет достоверным.

2. Лучше всего тест на беременность делать с утра, для того, чтобы результат был максимально точным.

3. Вторая полоска может быть нечеткой, но это только зависит от того, на какой стадии беременность.

4. Тест на беременность может показывать и внематочную беременность тоже. Поэтому после того, как ты узнаешь результат, тебе все равно нужно посетить гинеколога.

Тест на беременность - это очень удобный способ проверить беременность. Как правильно делать тест на беременность и когда это лучше всего делать, должна знать любая девушка, ведущая активную половую жизнь.