Почему женщины более жестоки, чем мужчины

Иными словами, женщины более жестоки, чем мужчины. Ясно, что в любой закономерности есть исключения, но в целом подобное утверждение часто соответствует истине, пишет creativpodiya.com. Почему так получается?

Вообще ответ на этот вопрос является пока неразрешимой загадкой для психологов, социологов и криминалистов. Криминалистов — потому что более половины разыскиваемых Интерполом киллеров – дамы. Это с учётом того, что речь идёт о совсем неженской профессии. Женщины чаще всего фигурируют и как исполнительницы жестоких терактов – вроде взрывов в вагонах метро.

Любопытный вариант ответа на этот вопрос предложил скандинавский социопсихолог Ингвар Каусмансон в своей книге «Жестокость отказа». В ней он рассматривает психологию человека, который вследствие каких-то объективных обстоятельств вынужден в чём–то отказывать другим. К таковым относятся различного рода стражи порядка, чиновники, выдающие визы или другие разрешительные документы. С одной стороны - закон превыше всего. А с другой — это ведь жестоко – отказывать человеку, если тому надо. То есть эти люди, вследствие объективных обстоятельств, в которые они поставлены, вынуждены регулярно причинять другим боль.

Среди ряда вопросов, касающихся этой темы, Каусмансон останавливается и на причинах жестокости женщин. Для поиска её истоков он приглашает вернуться в подростковый возраст. Именно тогда ребёнок начинает выходить из семьи и пытаться определить своё место в обществе. Причем мальчики 13-15 лет и девочки этого возраста находятся в неравном положении. В частности, в вопросах любви. Мальчики предлагают девочкам встречаться, а девочки… Они же не могут дружить сразу со всеми мальчиками, которые хотят встречаться с ними. Так устроен мир. Поэтому они вынуждены отказывать. А отказ – это обида. Мальчик к ней пришёл с лучшими намерениями. А она ему — от ворот поворот. И он уходит разочарованный в себе и мире. А у девочки формируется понимание того, что иногда надо для самосохранения делать другом больно. То есть в некоторых случаях можно быть безжалостной. Так возникает навык.

P.S. Интересно ещё и то, что женщины и сами не очень любят, когда их жалеют. В понимании женщины, жалость по отношению к равному – это лишнее чувство, которое можно легко заменить или любовью, или логикой. А женщины хотят, чтобы их любили или, на крайний случай, понимали. Поэтому жалость их унижает. Для прекрасных дам жалость – это как бы антилюбовь.