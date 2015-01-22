В присутствии мужа женщина острее чувствует боль

Исследователи из Университетского колледжа Лондона, Королевского колледжа Лондона и Университета Хартфордшира выяснили: из-за присутствия второй половины во время болезненных медицинских процедур некоторым женщинам может стать хуже, а не лучше. Так, не всем стоит брать с собой на операцию любимого человека, передает meddaily.ru со BBC.

В исследовании приняли участие 39 пар. Специалисты выяснили, боялись ли участницы эмоциональной близости в отношениях. Потом каждая женщина испытала на себе серию болезненных лазерных импульсов. Сначала ее партнер находился рядом, а затем вышел из комнаты. После женщины оценили свои уровни боли.

Ученые также измерили мозговую активность участниц с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ). Некоторые женщины испытывали наиболее сильную боль, когда их партнер был с ними в комнате. Это оказались те участницы, которые избегали близости, доверяли себе больше, чем партнеру, и в отношениях чувствовали себя некомфортно.

Результаты были заметны и на электроэнцефалограмме. В присутствии партнера у таких участниц повышалась активность в областях мозга, связанных с угрозой для тела. Предыдущие исследования показали, что боль у некоторых детей становится сильнее в присутствии родителей. Такое случается в основном тогда, когда родители переживают больше, чем дети.