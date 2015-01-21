Долго спать на выходных вредно для здоровья

Многие люди позволяют себе подольше поваляться в постели в выходной день. Но подобная практика, по мнению специалистов, приводит к ожирению. Чем дольше человек нежится в кровати, тем выше риск ожирения и сопряженных болезней, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Это явление ученые уже окрестили социальным джетлагом.

Разница в режиме сна между рабочими и выходными днями опасна. Но, в отличие от обычного джетлага, вызывающего временные проблемы с обменом веществ, социальный джетлаг может сопровождать человека всю его жизнь. Это ученые доказали на примере более 800 человек, у которых замерялся рост, вес, объем талии. Также оценивалась концентрация С-реактивного белка и гликированного гемоглобина в крови - это маркеры воспаления и диабета.

Параллельно проводился опрос, касавшийся продолжительности сна, и того, как долго люди предпочитали спать, когда была такая возможность. Оказалось, разница в продолжительности сна в 2 часа в выходные дни повышает риск высокого Индекса массы тела и показателей биомаркеров воспаления и диабета. Возможно, социальный джетлаг мешает человеку вести активный образ жизни, тренироваться и правильно питаться. Таково одно из объяснений негативного влияния джетлага.