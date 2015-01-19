Гиподинамия убивает гораздо больше людей, чем лишний вес

Оказалось, что ожирение, о пагубных последствиях которого для здоровья неустанно предупреждают врачи, отнюдь не самое большое зло… Британские исследователи выяснили, что сидячий образ жизни наносит организму гораздо больше вреда, чем лишний вес, пишет health-ua.org.

Ученые из Кембриджского университета (University of Cambridge) настоятельно рекомендуют всем людям, работающим в офисах, вне зависимости от возраста, пола и профессии каждый гулять в течение 20 минут в темпе выше среднего. Даже эта простейшая и очень непродолжительная физическая нагрузка в несколько раз уменьшит риск смерти, вызванный длительным сидением.

Кембриджские исследователи изучали данные 12-летнего наблюдения за состоянием здоровья и образом жизни более 334 000 жителей европейских стран.

На протяжении этого периода у всех испытуемых регулярно проверялись показатели роста, веса, окружности талии. Испытуемые также отвечали на вопросы анкеты, которые позволяли получить представление об их образе жизни и об объеме физической активности.

Ученые обнаружили, что наиболее высоким риск смерти был у тех участников исследования, у которых сидячая работа чередовалась с низкой физической активностью в нерабочее время.

При этом повышенный уровень неподвижности был фактором более высокого риска смерти, чем ожирение: сидячий образ жизни и досуга был связан с 2-кратным увеличением риска умереть досрочно по сравнению с ожирением.

Последующий анализ статистики смертности в Европе показал, что из 9,2 миллионов умерших европейцев 337 000 умерли от болезней, связанных с ожирением, однако гиподинамия стала причиной смерти 676 000 жителей Старого Света.

Вместе с тем у тех испытуемых, которые ежедневно сжигали с помощью физической нагрузки 90-110 килокалорий (как раз примерно такое количество энергии затрачивается во время 20-минутной прогулки быстрым шагом), риск преждевременной смерти снижался на 16-30%.