Какие алкогольные напитки вызывают самое сильное похмелье

Британские ученые составили рейтинг алкогольных напитков, "радующих" самым сильным похмельем.

Водка - не содержит углеводов и сахара, все ее калории от этанола (семь калорий на грамм). Это самый "чистый" алкогольный напиток, которые не содержит почти никакого "мусора", традиционно образующегося в ходе брожения. А от приема этого "мусора" порой и возникает сильнейшее похмелье. Несмотря на крепость в 40 градусов, водка обладает наименьшим похмельным воздействием из всех спиртных напитков по данным Британской медицинской ассоциации. Но не забывайте, что водка может стать причиной тяжелейшего отравления алкоголем, ибо в сочетании с соком и другими напитками ее почти не ощущаешь на вкус, пишет 4mama.com.ua.

Уровень похмелья - 3 из 10.

Виски - 80 калорий на 35 мл. Классический солодовый виски имеет высокий уровень эллаговой кислоты, которая подавляет рост опухолей, вызываемый некоторым канцерогенами. Кислота убивает раковые клетки и не трогает здоровые. Однако после виски часто случаются приступы иррационального поведения людей, то есть тяжелого опьянения. Виски быстрее усваивается организмом и сильнее "бьет по мозгам".

Уровень похмелья - 8 из 10.

Белое вино - 130 калорий на 175 мл, в полусладких винах чуть больше. В мякоти винограда содержится тирозол и гидротирозол, которые помогают снижать уровень "плохого" холестерина. Однако в вине используют сульфиты, чтобы добиться белого цвета, а они часто являются причиной похмелья. Сульфиты также могут вызывать аллергическую реакцию, усилить головную боль или астму.

Уровень похмелья - 6 из 10.

Красное вино - 120 калорий в стандартном бокале, чуть меньше сахара, чем в белом вине. В красном вине больше антиоксидантов, предотвращающих образование кровяных сгустков и снижающих воспаления. Это очень полезно для сердца. Однако любители красного вина испытывают большие страдания от похмелья, чем поклонники белого вина или пива, так как красное вино делается из двух типов алкоголя - этанола и метанола. А печень сначала разбирается с этанолом, заставляя метанол "ожидать" своей очереди.

Уровень похмелья - 7 из 10.