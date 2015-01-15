Дневной сон укрепляет память

Специалистами из университета Шеффилда и Рура был проведен эксперимент, для участия в котором были приглашены 216 младенцев в возрасте до одного года, пишет med2.ru. Эксперты предлагали детям игры с прикрепленными к руке куклами. Игра состояла в том, что малышам нужно было найти приз, который заблаговременно был спрятан в кукле.

После проведения игры одна группа детей укладывалась спать на 4 часа, а другая группа младенцев спала менее получаса. Спустя 24 часа деткам предлагалось повторить игру. Оказывается, что те дети, которые после выполнения задания ложились отдыхать на длительное время, на следующий день намного лучше справлялись с выполнением задания, чем те дети, которые спали меньше 30 минут.

Специалисты пришли к выводу, что развивающие игры прямо перед сном ребенок усваивает намного лучше, чем после сна. Поэтому родителям рекомендуют читать книги детям именно перед сном.