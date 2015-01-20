Стоматологи не советуют есть слишком много фруктов

Согласно данным опроса 458 врачей-стоматологов, гигиенистов и других специалистов в области стоматологии, фрукты опасны для здоровья зубов. Четыре из пяти специалистов предупредили, что перекусы фруктами способствуют распаду зубов, появлению зубного налета и эрозии эмали. Треть специалистов считает: яблоки так же вредны для зубов и десен, как печенье и шоколад, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Prothom Alo.

Чуть меньше половины опрошенных экспертов предупреждают, что фруктовый сок тоже является одной из основных причин возникновения проблем с зубами и деснами. Больше трети стоматологов отмечают: опасны для зубов и снэки, например, чипсы. Предыдущее исследование, проведенное в Стоматологическом институте Королевского колледжа Лондона, показало, что фрукты так же негативно влияют на здоровье зубов, как газированные напитки.

Пародонтолог Робин Сеймур из Университета Ньюкасла рассказывает: "Опрос, проведенный в 2009 году, показал, что 23% взрослых людей чистят зубы только один раз в день. К тому же, несмотря на популярность более эффективных электрических зубных щеток, у многих людей, чистящих зубы два раза в день, все равно остается налет на зубах. Это значительно повышает риск развития заболеваний зубов и десен".