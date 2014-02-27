Людям, которые хотят похудеть, спиртное лучше не пить

10:44, 27 февраля 2014
Зарубежные новости
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Как показало исследование, чаще всего крест на диете ставят не сладости, а алкоголь

Если вечером человек распивает алкоголь, то более чем в 50% случаев это приведет к срыву.

Ученые специально проследили за группой из 80 человек, пытающихся похудеть или сохранить вес. Им раздали телефоны с электронными дневниками на неделю. В них нужно было заносить данные о вещах, заставлявших отказаться от диеты. Также требовалось указывать, поддались ли они искушению в результате. 

Итак, за семь дней люди в среднем испытывали желание нарушить режим питания 11 раз, и в 50% случаев поддавались искушению. Искушение было особо сильным, когда люди были голодны или находились в состоянии стресса. И чаще они нарушали диету, выпивая алкогольный напиток. То есть спиртное обходило даже сладости. По мнению Хизер Макки из Бирмингемского университета, проблема в том, что люди недооценивают содержание калорий в алкогольных напитках. 

Например, пять пинт лагера выливаются в дополнительные 44200 калорий за год (эквивалентно 221 пончику). А два больших бокала белого вина занимают почти пятую часть от дневного уровня потребления калорий для женщин. В целом же срыв среди сидящих на диете чаще всего происходит вечером. Видимо, к концу дня сила воли ослабевает, ведь днем постоянно приходится держать себя в руках. Расслабляющая обстановка дома или ресторана также этому способствует. 

Еще удивительная особенность: человек думает, что ему можно свободно есть, если едят его друзья. К перееданию толкает и чувство отчуждения от группы. Эксперты призывают смоделировать вокруг себя среду, лишенную источников искушения. Потом, отказываться от вредных продуктов следует постепенно. Это снизит риск срыва. 

МедДэйли

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