Психологи рассказали, что счастливые пары засыпают одновременно. Режим сна влюбленных может многое рассказать об их отношениях.

Как показало исследование, проведенное в Университете Питтсбурга, люди, которые ложатся спать одновременно, наиболее удовлетворены качеством своих отношений, передает The Hindustan Times.

Кроме того, в отношениях влюбленных, спавших лицом к лицу, в основном, все было хорошо. А вот партнеры, которые спали спина к спине или далеко друг от друга, чаще всего конфликтовали. Чем дальше друг от друга спали люди, тем больше у них было разногласий. В связи с этим исследователи советуют поссорившимся партнерам спать в разных кроватях, чтобы не делать отношения еще более напряженными.

Отметим, ранее было доказано, что супруги, которые спят на расстоянии меньше семи сантиметров друг от друга, очень довольны своими отношениями. Меньше всего довольны отношениями те, кто спит на расстоянии больше 70 сантиметров. Кроме того, очень важен телесный контакт. По мнению исследователей из Мичиганского университета, объятия после секса формируют сильную привязанность к партнеру, особенно у женщин. Так, чем ближе друг к другу спят люди, тем они счастливее в отношениях.