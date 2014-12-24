4 совета психологов для здорового брака

Если представить, что семейная жизнь похожа на игру, то справиться со многими проблемами будет гораздо легче. У каждой игры есть правила, которые озвучивают в начале. Всем известно, что за нарушение законов и постулатов можно оказаться на лавке запасных, пишет dobrenok.com. Семейная жизнь имеет свои правила и обязанности, которые должны соблюдать супруги. Чтобы не выслушивать советы мамы или свекрови, не качать головой у психолога и не обращаться в брачные агентства, когда брак развалится, возможно, стоит просто изучить азы семейных отношений?

Уважение

Уважение стоит в одном ряду с верностью и доверием в семейных отношениях. Первое, чему должны научиться оба партнера - это уважению к друг другу всегда и во всем. Пары, которые прожили счастливую жизнь, признаются, что только достойное отношение друг к другу позволило сохранить брак. С годами в браке важно также понимать, что человек меняется лишь внешне, в то время как душа его не стареет.

Прикосновения

Очень важно научиться всегда и везде проявлять нежность. Всем известно, что ни одна женщина не станет ворчуньей, если будет получать необходимую дозу объятий и поцелуев. Такой рецепт действенен и по отношению к мужчинам. Ласка, нежность и забота - лекарство от любых трудностей в отношениях. Существует версия о том, что любую душевную рану можно залечить заботой и любовью, необходимо лишь знать индивидуальную дозировку для каждого.

Споры

Наверное, не существует отношений, в которых не бывает споров между двумя любящими людьми. Не стоит бояться споров с любимым человеком, ведь они оживляют отношения и придают им вкус. Как женщине, так и мужчине важно развиваться, для того, чтобы прожить счастливую семейную жизнь. Нельзя на протяжении десятков лет говорить о борщах, носках и карбюраторах. Споры на актуальные темы, разговоры о новостях позволяют постоянно поддерживать интерес друг к другу между мужчиной и женщиной. Главное в споре, чтобы он не перерос в конфликт или не был воспринят на личный счет. Такая практика в отношениях позволяет научиться договариваться между собой, идти на компромиссы и уступки.

Ценности

Не стоит решать проблемы с помощью секса, ведь таким образом они будут лишь отложены в дальний ящик. Важно понимать, что в браке физическая и духовная любовь переживают разные стадии, которые могут не совпадать во времени. Поэтому проблемы в браке - не повод искать других сексуальных партнеров. Секс – неотъемлемая часть отношений, но не самая главная из них.