Как сладости влияют на наш организм. Слишком большое количество сахара может не только привести к увеличению веса, но и вызвать депрессию, тревогу и стресс, сообщают американские ученые из Университета Атланты. Питание с высоким содержанием фруктозы, которое особенно распространено среди подростков, повышает риск развития депрессии и тревоги, одновременно изменяя реакцию мозга на стресс. Фруктоза – сахар, который естественным образом содержится во фруктах и овощах, но также добавляется в обработанные пищевые продукты и напитки, от печенья до мороженого, пишет svit24.net.

В ходе кормления крыс продуктами с высоким содержанием фруктозы было установлено, что такое питание может усугубить симптомы депрессии и тревоги. Исследователи уже связывали фруктозу с раком, сердечно-сосудистыми заболеваниям, деменцией, высоким кровяным давлением, повреждением почек и сахарным диабетом 2 типа.

Специалисты отмечают, что симптомы, связанные с депрессией и тревогой, могут быть особенно опасны в подростковом возрасте, когда развивается стрессовая реакция человека. Если реакция на стресс в организме становится слишком чувствительной, подростки рискуют стать подверженными высоким уровням стресса. Длительное воздействие стресса может повысить кровяное давление, подавить иммунную систему, повысить риск сердечного приступа и инсульта, способствовать бесплодию и даже ускорить процесс старения.

Кроме того, избыток фруктозы в организме превращается в жир, который может скапливаться в печени, что приводит к безалкогольной жировой болезни печени. Фруктоза дает дополнительную нагрузку на печень, которая, в свою очередь, побуждает ряд проблем, в том числе повышенный уровень жира в крови. Избыток сахара также может привести к развитию резистентности к инсулину, когда организм перестает на него реагировать. Инсулинорезистентность является одним из ключевых признаков метаболического синдрома, который может привести к диабету 2 типа, ожирению и болезням сердца.