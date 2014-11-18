Угри могут «сигнализировать» о дефиците калия в организме

Появление угревой сыпи, а также другие проблемы со здоровьем могут быть признаками дефицита калия в организме.

Об этом сообщила lenta-ua.net со ссылкой на портал Ne boley.

По словам врачей, кроме угревой сыпи, дефицит калия проявляется также запорами, задержкой соли и жидкости, замедлением роста, низким кровяным давлением.

«Сигнализировать» о недостатке калия могут и повышенная утомляемость, бессонница, мышечная слабость и судороги, жажда, депрессия, нервозность, затуманенное мышление, непереносимость сахара, высокое содержание холестерина, очень сухая кожа и рот, учащенное сердцебиение.

Достаточный уровень калия важен для прохождения электрических нервных импульсов в организме, контроля за сокращением мышц, в том числе и сердечной.

В основном, потерю калия регулируют почки.

Восполнить дефицит калия можно за счет введения в рацион печеного картофеля, квашеной капусты, а также кураги.