Национальность влияет на поведение пользователей смартфонов

Новое исследование показало: цели использования смартфонов отличаются у молодых людей из разных стран. Специалисты из Университета Техаса сотрудничали с корейскими исследователями. Они выясняли, как часто американские и корейские студенты пользовались смартфонами, и то, зачем они их использовали, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на Business Standard.

Исследователи выбрали эти две страны из-за того, что в них больше всего пользователей смартфонов. В Америке смартфоны есть у 80% молодых людей, а в Корее - примерно у 90%. Оказалось, американские студенты в основном пользовались смартфонами ради электронной почты, текстовых сообщений и социальных сетей. Корейские студенты использовали гаджеты для развлечения и поиска информации.

Еще одно исследование, проведенное ранее, показало, что студенты уделяют мобильным телефонам слишком много времени. Около 60% опрошенных студентов признали: они, возможно, зависимы от своего телефона. Некоторые испытывали волнение, когда мобильный пропадал из поля их зрения. Девушки-студентки тратили на мобильные телефоны в среднем 10 часов в день, тогда как студенты мужского пола - около 8 часов. Между тем, чрезмерное увлечение мобильным телефоном может приводить к негативным последствиям.