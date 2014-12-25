Число заразившихся вирусом Эбола достигло почти 20 тысяч - ВОЗ
11:39, 25 декабря 2014Зарубежные новости
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Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Сьерра-Леоне - 9004
Фото: REUTERS
Число заразившихся вирусом Эбола по состоянию на 24 декабря почти достигло 20 тыс. человек. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения.
В настоящее время число подтвержденных случаев заражения лихорадкой — 19 463. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Сьерра-Леоне - 9004.
Число жертв Эболы остановилось на отметке 7573, при этом больше всего от вируса пострадала Либерия - 3384.
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