Число заразившихся вирусом Эбола достигло почти 20 тысяч - ВОЗ

Число заразившихся вирусом Эбола по состоянию на 24 декабря почти достигло 20 тыс. человек. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Reuters, которое цитирует Всемирную организацию здравоохранения.

В настоящее время число подтвержденных случаев заражения лихорадкой — 19 463. Наибольшее количество заразившихся зафиксировано в Сьерра-Леоне - 9004.

Число жертв Эболы остановилось на отметке 7573, при этом больше всего от вируса пострадала Либерия - 3384.