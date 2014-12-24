Борьба со вспышкой лихорадки Эболы в Западной Африке займет не менее года - ВОЗ

Борьба со вспышкой лихорадки Эболы в Западной Африке займет не менее года.

Об этом заявил глава группы по борьбе с лихорадкой Эбола Всемирной организации здравоохранения профессор Питер Пиот, передает Русская служба Би-Би-Си.

Только что вернувшийся из Сьерра-Леоне Пиот сказал в интервью Би-Би-Си, что его порадовали разрабатываемые сейчас новые методы лечения вируса.

По его словам, понадобится не менее трех месяцев для того, чтобы закончить их испытания.

Пиот, который открыл вирус Эбола в 1976 году, также предупреждает, что нынешняя эпидемия не будет последней, а на разработку вакцины, которая сможет победить смертельное заболевание, уйдет время.

Как сообщал УНИАН, по данным на 21 декабря, жертвами вируса в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне стали 7565 человек, заражен 19431 человек.