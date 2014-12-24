Электронные книги сбивают "внутренние часы" человека

Многие давно променяли бумажные книги на электронные. И это не самый лучший выбор, по словам ученых из Гарвардской медшколы. Если человек имеет привычку читать электронную книгу вечером, то о крепком сне ему придется забыть, отмечает meddaily.ru со ссылкой на BBC.

Как показал эксперимент, с электронной книгой с подсветкой людям требовалось больше времени, чтобы уснуть. Само качество сна снижалось, а на утро не было чувства бодрости. Если книга без подсветки, то проблемы не должны возникать, ведь именно световое воздействие вечером нарушает работу организма и сбивает "внутренние часы". По этой же причине не стоит пользоваться телефонами и ноутбуками, испускающими голубой свет, перед сном. В противном случае, мелатонин (гомон сна) не будет нормально вырабатываться.

Для чистоты эксперимента ученые собрали 12 человек и закрыли их в лаборатории примерно на 2 недели. Пять дней люди читали бумажные книги, а пять дней - с iPad. Регулярно забиралась кровь на анализ. И, оказалось, после чтения с планшета снижалась выработка мелатонина. В эти дни было труднее заснуть, сон был менее глубоким, а на утро добровольцы чувствовали себя разбитыми.

А нарушение цикла сна сразу же сказывается на здоровье в целом. Нехватка сна приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическим расстройствам вроде диабета и ожирения, и также к раку. Это особенно опасно для молодых людей, которые вынуждены рано вставать на учебу, и имеют привычку ложиться поздно.