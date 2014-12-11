Сбои в работе биоритмов связаны с развитием нейродегенеративных заболеваний

Нарушая циркадные (суточные) ритмы сибирских хомяков, ученые из США выявили часть мозга, которая при сбое биоритмов ингибирует память – подобное отмечается у пациентов с рядом нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

За сбои в суточных ритмах отвечает определенная часть мозга, так называемое супрахиазматическое ядро (SCN), которая также играет важную роль в процессах обучения и формировании памяти.

Читайте такжеУченые обнаружили зависимость памяти и группы крови

Норман Рубин, старший научный сотрудник в Стэнфордском университете и ведущий автор исследования, считает, что в том случае, когда наши внутренние часы не работают должным образом, вслед за сбоями биоритмов непременно проявляются нарушения памяти.

Читайте такжеСигналы в дендритах очень важны для обучения и памяти - нейробиологи

Рубин и его коллеги разработали элегантный эксперимент, чтобы сосредоточиться на роли SCN в памяти. Они обучали сибирских хомяков специальным задачам, а затем нарушали их биоритмы и спустя некоторое время тестировали на выполнении тех же задач. Как и ожидалось, хомяки со сбоями в циркадных ритмах с треском провалились.

Пожилые люди с нейродегенеративными патологиями также часто жалуются на плохой сон, который может быть связан с нарушением циркадных ритмов.

med2.ru