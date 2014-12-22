Объятия помогают в борьбе организма с заболеваниями

Автор исследования Шелдон Коэн и его коллеги в колледже гуманитарных и социальных наук Университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге (штат Пенсильвания) обнаружили, что объятия могут снизить восприимчивость к инфекциям, предотвращая или снижая риск заболевания.

Люди, которые постоянно вступают в конфликты с окружающими, более подвержены вирусным заболеваниям, чем те, у кого есть социальная поддержка. Последние защищены от психологических последствий стресса и депрессии, считают авторы исследования.

Команда ученых изучила анкеты 404 здоровых людей на предмет частоты тактильных контактов. Участники эксперимента провели 14 вечерних телефонных интервью, в которых они обсуждали свои конфликты с другими людьми. Далее испытуемым ввели вирус респираторного заболевания и поместили их в карантин. Ученые обнаружили, что организм людей, которые часто обнимаются, лучше справляется с острой респираторной вирусной инфекцией. Даже в случае заражения, у таких участников проявлялись менее серьезные симптомы, чем у людей, которые реже обнимаются, независимо от того, как часто они испытывали стресс.

Шелдон Коэн, комментируя результаты исследования, говорит, что эти данные свидетельствуют о том, что объятия с близкими людьми могут вызвать чувство социальной поддержки и снизить воздействие стресса. "Очевидно, защитный эффект объятий может быть связан с самой физикой контакта или этот процесс заключает в себе поведенческий индикатор поддержки и близости. В любом случае, те, кто часто обнимаются, больше защищены от инфекции", – считает Коэн.

Исследования, проведенные ранее, показали, что даже 10 секунд ежедневных объятий способны снизить артериальное давление у людей, страдающих гипертонией, а также уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, это же "лекарство" укрепляет иммунную систему человека, помогая ему противостоять инфекциям. Положительные эмоции, возникающие, когда люди обнимаются, приводят к физиологическим и биохимическим реакциям, в частности, повышают уровень окситоцина ("гормона привязанности и доверия") и снижают уровень кортизола ("гормона стресса").

Новости Израиля