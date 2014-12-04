Лучший завтрак для хорошей работы мозга

Чтобы в средине дня вам не захотелось спать, ученые рекомендуют правильно позавтракать. Но какие именно продукты могут помочь в борьбе с дневной сонливостью? Оказалось, что речь идет вовсе не о кофе, как наверняка подумали многие.

Ученые и Кембриджского университета провели исследование, пишет healthinfo.ua в ходе которого выяснили, что белок куриных яиц эффективно стимулирует мозговую активность. Этим свойством белки обязаны веществам в своем составе, которые весьма напоминают орексин. А орексин, в свою очередь, обеспечивает точное и слаженное взаимодействие различных участков человеческого мозга. Именно недостаток орексина и провоцирует пресловутую дневную сонливость, на которую зачастую жалуются офисные работники.

Если сравнивать яичный белок с кофе или чаем, то эти популярные напитки стимулируют работу мозга на ближайшие 1.5-2 часа максимум. А вот белок съеденного куриного яйца гарантирует вам эффективную умственную работу на весь день.

Ученые отмечают: насколько полезен для мозга куриный белок, настолько же вреден для его активности сахар. Поэтому наиболее целесообразный завтрак современного офисного работника – это яичница и несладкий кофе или чай.