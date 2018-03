Тонзилэктомия может облегчить течение псориаза

По их мнению, количество и качество исследований недостаточно для однозначных выводов и рекомендаций, но наиболее вероятно, что операция может помочь, по крайней мере, некоторым больным с резистентным заболеванием. Работа была опубликована вJournal of the American Academy of Dermatology.

У некоторых больных обострения псориаза связаны со стрептококковой инфекцией, в частности с тонзиллитами. Предполагается, что после удаления миндалин уменьшается активация и рекуртирование в коже Т-клеток.

Авторы провели поиск в нескольких библиографических базах данных о публикациях по этому вопросу с августа 1960 по сентябрь 2013 года. Для анализа были выбраны 20 работ, в которых оценивалось клиническое течение псориаза после тонзилэктомии. Всего сообщалось о 410 случаях, у 290 пациентов (71%) наблюдалось улучшение. Авторы отмечают отсутствие контрольной группы в значительной части сообщений и сложности с исключением систематической ошибки из-за публикации только положительных результатов.

В разных работах сообщалось о значительном (до 90%) сокращении площади псориатических высыпаний после операции, об уменьшении резистентности псориаза к лечению, о сокращении частоты обострений. В то же время, у некоторых больных тонзилэктомия не влияла на течение заболевания.

Тонзилэктомия, по мнению, авторов работы, может рассматриваться как метод лечения больных резистентным псориазом, ассоциированным с эпизодами тонзиллита. При этом необходимы методологически корректные исследования для выбора пациентов, у которых проведение операции наиболее благоприятно, и для оценки долгосрочных последствий.

remedium.ru