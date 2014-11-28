Использование дигоксина повышает риск летального исхода

Новое исследование, проведенное сотрудниками медицинского консорциума Kaiser Permanente в Калифорнии, было опубликовано в журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. Согласно его результатам, в группе больных фибрилляцией предсердий без проявлений сердечной недостаточности применение дигоксина повышает риск госпитализации на 63%, а летального исхода - на 71%. В более ранней работе тех же авторов было показано, что смертность повышается на 72% при использовании этого препарата у больных с впервые диагностированной сердечной недостаточностью.

Дигоксин используется для лечения заболеваний сердца уже более сотни лет. По современным рекомендациям его применяют в качестве монотерапии для контроля ритма у пациентов, ведущих сидячий образ жизни.

Исследование проводилось с 2006 по 2009 год, было включено более 15000 больных, получающих медицинскую помощь в системе консорциума Кайзер Перманенте (Kaiser Permanente). У участников должен был в недавнее время быть установлен диагноз фибрилляции предсердий, не должно было быть признаков сердечной недостаточности или использования дигоксина в анамнезе.

В течение исследования 4858 больных (17,8% изучаемой популяции) начали принимать дигоксин. Всего в когорте было зарегистрировано 1140 летальных исходов, причем у людей, получавших дигоксин, риск смерти был значимо выше (8,3 по сравнению с 4,9 на 100 человеко-лет). Количество госпитализаций по всем причинам составило 8456 случаев. Частота госпитализаций была выше у больных, принимавших дигоксин (60,1 по сравнению с 37,2 на 100 человеко-лет).

Авторы указывают на необходимость пересмотреть рекомендации по использованию дигоксина с учетом результатов их исследования и доступности других способов контроля ритма.

Ремедиум